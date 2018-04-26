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Jandarma ve vatandaş arasındaki arbedeye soruşturma açıldı

Şanlıurfa Valiliği, Harran ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında kavga çıkan vatandaşlara jandarma tarafından sert müdahale edildiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

26 Nisan 2018 Perşembe 21:21
Jandarma ve vatandaş arasındaki arbedeye soruşturma açıldı

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, “25 Nisan 2018 tarihinde ilimiz Harran ilçesi Aydınlar Mahallesi mevkiinde arazi anlaşmazlığı yüzünden iki grup arasında meydana gelen taşlı ve sopalı saldırı olayına müdahaleye giden jandarma görevlileri mukavemetle karşılaşmış ve ardından arbede yaşanmıştır. Kısmen sosyal medyaya yansıyan olay ile ilgili görüntüler üzerine Valiliğimizce talep edilen müfettişler aracılığıyla idari soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca halen 4 şahsın gözaltında tutulduğu olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma da devam etmektedir” denildi.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 21:21
  1. Aydın
  2. Jandarma Ve Vatandaş Arasındaki Arbedeye Soruşturma
  3. Şanlıurfa Haberleri
  4. yerel haberler

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