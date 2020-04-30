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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Öğretim Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Yeniakit Publisher
2020-04-30 11:28:33 -
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Öğretim Yönetmeliği Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Merkezi Komutanlığı Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikte, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bünyesinde teşkil edilen Eğitim Merkezi Komutanlığı sorumluluğunda öğrenci ve kursiyerlere verilecek eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yönetmelikte, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bünyesinde teşkil edilen Eğitim Merkezi Komutanlığı ile Akademi tarafından yapılacak protokoller çerçevesinde Eğitim Merkezi Komutanlığı dışında öğrenci ve kursiyerlere verilecek eğitim-öğretim, kayıt-kabul, öğrencilerin sınav ve değerlendirme esasları, başarı durumları, öğrenci/kursiyer izinleri ve ilgili diğer hususlar yer aldı.

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