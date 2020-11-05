Jandarma ve MİT ikna etti! Teslim olan terörist sayısı 188’e yükseldi
Emin kod adlı YPG/PKK’lı terörist M.E.K, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekiplerinin çalışmaları sonucu teslim olmaya ikna edildi.
Silahlı terör örgütüne üyelikten kaydı bulunan terörist, Nusaybin Faruk Gezen Hudut Karakolu bölgesinde silahsız ve teçhizatsız teslim oldu. Bu yıl teslim olan terörist sayısı 188’e yükseldi.
Deşifre edildi, tutuklandı
Mardin’de terör örgütü PKK’lıların deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen S.Z, Kızıltepe’de evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan S.Z’nin 2014 yılında örgüte katıldığı ve eğitim gördüğü ortaya çıktı. S.Z, mahkemede tutuklandı.