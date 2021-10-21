Jandarma Genel Komutanlığı; 3.901’i jandarma, 250’si muhabere, 12’si at bakıcısı, 804’ü lojistik alt branşlı, 23’ü bot serdümeni, 10’u da havacılık branşlarında olmak üzere toplam 5.000 sözleşmeli uzman erbaş alımı için ilan yayımladı. 1-10 Ekim tarihleri arasında başvurular alındı. Peki, Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?

Jandarma Uzman Erbaş alımları başvuru sonuçları sorgulama ekranı

Adaylar 1-10 Ekim tarihleri arasında 'vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris' adresi üzerinden başvuru yapıldı. Başvuru sonuçları ise açıklandı. Başvurusu kabul edilen adaylar sınavlara katılma hakkı kazandı. Sınavlara girme hakkı kazanan adaylar, sınav ücretleri için 50 Türk Lirası ödeyecek. Belirlenen sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak. Sınav ücretini ödemiş olduğuna dair dekontun sınavdan önce verilmesi gereken belgelerin içine dahil edilmesi gerekecek.

Sınav ücretlerinin yatırılması ve sonrasında sınav takvimi ve diğer duyurular ‘vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris’ internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi 'Sonuç Bilgileri' bölümü altında 'Sonuçlarım' kısmından yapılacak.