Jandarma uyuşturucuya göz açtırmıyor: 6 gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Söke ilçesinde B.N. ve R.Ş. isimli şüphelileri üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ile birlikte yakaladı.

Efeler’de de şüpheli hareketler sergileyen 4 şüpheli yakalandı. M.K., Ş.Ç., M.K., B.N., H.T. ve R.Ş. isimli 6 şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.

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