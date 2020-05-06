Jandarma trafik ekiplerinden "Trafik Haftası" uygulaması

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde jandarma trafik ekipleri tarafından Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara broşür dağıtılarak Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler ile ilgili sürücüler bilgilendirildi.

Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri, ilçe genelinde bulunan farklı uygulama noktalarında Trafik Haftası dolayısıyla seyir halinde bulunan sürücüleri durdurarak trafik kuralları ile ilgili bilgilendirme yapan ekipler broşür ve afiş dağıttı. Daha sonra İlçeye bağlı Karaadilli Beldesinde trafik ekipleri sürücüleri durdurarak emniyet kemeri, mesafe kuralları, ehliyet ve ruhsat gibi denetimler yaparak broşür ve afiş dağıttı.

Sürücülerden Mustafa İzvermez, ekiplerin Trafik Haftasını kutladı. İzvermez, ‘’Öncelikle ülkemizin güvenlik güçlerine çok teşekkür ediyoruz. Sizde buraya geldiğinizden dolayı haber için size de teşekkür ederiz. Ben Mustafa İzvermez trafik kurallarına uyuyoruz ve uymak zorundayız. Emniyet güçlerimizi, jandarma ekiplerimiz bizler için var onlara teşekkür ederiz’’ dedi.