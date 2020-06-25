Jandarma raporu ortaya çıktı! Alişan'ın yaptığı kazada dikkat çeken detay

Alişan olarak tanınan şarkıcı Serkan Burak Tektaş'ın Manisa'da yaptığı kazaya ilişkin jandarma raporu çıktı. Raporda Alişan'ın kontrolündeki aracın saatte 150 kilometre hızla ilerlediği ve devrildikten sonra 34 metre sürüklendiği bilgileri yer aldı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, içinde ailesi ve oğlunun da bulunduğu ciple kaza yapan 'Alişan' olarak bilinen şarkıcı Serkan Burak Tektaş'ın kaza raporu çıktı. Alişan'ın hız limitinin 120 olduğu yolda 150 kilometre hızla giderken takla attığı cipin 38 metre tavanı üzerinde sürüklenip, bariyerlere çarptığı raporda yer aldı. Raporda olay yerinde 124 metre fren izi ölçüldüğü de belirtildi.

Kaza, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı ilçesi Çerkez Osmaniye Mahallesi yakınlarında, dün saat 15.00 sıralarda meydana geldi. İstanbul'dan ailesi ve çocuğunun bakıcısı ile birlikte İzmir yönüne giden Alişan'ın kullandığı 34 BAB 35 plakalı cip, takla attı.

Cipi kullanan Alişan ile eşi Buse Varol ve oğulları Burak Tektaş kazayı yara almadan atlattı. Küçük Burak'ın Vietnam uyruklu bakıcısı 43 yaşındaki Marianne Villamer Candayan ise yaralandı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bakıcı, ambulansla Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Bakıcı Candayan, buradaki ilk tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Alişan, eşi ve oğlu ile aynı hastanede tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçti. Ardından Alişan, aile ve oğlunun bakıcısı ile Manisa'daki özel bir hastaneye gidip, ikinci bir kez sağlık kontrolü yaptırdı. Alişan ve ailesi daha sonra kendisini almaya gelen kardeşi Serdar Tektaş ile İstanbul'a döndü.

Ünlü türkücü ve ailesinin ölümden döndüğü kazanın raporu ortaya çıktı. Jandarmanın raporunda, cipin takla atıp, 38 metre tavanı üzerinde sürüklenerek bariyere çarptığı belirtildi. Asfaltta yoğun şekilde kazıntı izleri olduğu belirtilen kazada, 24 metre uzunluğundaki 6 çelik bariyerin zarar gördüğü kaydedildi.

Kazanın oluşumunda Alişan'ın 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 84. maddesinde belirtilen ve diğer kusurlardan olan 52/1-B maddesini içeren 'Hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak' hükmünü içeren maddesi uyarınca kusurlu olduğuna da raporda yer verildi.

Kazanın meydana geldiği yolda hız limitinin 120 olmasın rağmen Alişan'ın 150 kilometre gittiğine de raporda dikkat çekildi. Kazanın meydana geldiği 3 şeritli 12 metre genişliğindeki yolda 124 metre fren izi ölçüldüğünü de raporda yer aldı. Tekeri ve aksları yerinden çıkması sonucu kaza yaptığı belirtilen cipin ağır hasarlı, kullanılamaz durumda olduğuna raporda belirtildi. Alişan'ın yapılan muayenesinde alkollü olmadığı da kaydedildi.