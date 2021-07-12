Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PERTEM tarafından açıklanan ve Resmi Gazete’de yer alan öğrenci alım ilanına göre Güvenlik Bilimleri Fakültesine 200 erkek subay adayı, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu’na erkek astsubay adayı öğrenci alımı yapılacak. Peki, başvurular nasıl yapılıyor?

Jandarma öğrenci alımı başvurusu nasıl ve ne zaman yapılır 2021?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesine 200, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna 712 erkek öğrenci alınacak.Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 12 Temmuz Pazartesi başlayıp, 8 Ağustos Pazar günü saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar başvurularını Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi aracılığıyla e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, mobil imza, e-İmza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisiyle giriş yaparak gerçekleştirebilecek.

Adayların lise veya lise dengi meslek okullarından mezun olmuş veya kayıt tarihine kadar mezun olacak durumda olması ya da denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olması gerekiyor.

Ayrıca başvuruda bulanacakların düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, 1 Ocak 2021 itibarıyla 21 yaşını bitirmemiş olması (1 Ocak 2000 ve sonrası doğumlular) isteniyor. Mahkeme kararıyla yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınacak.