Jandarma kuş uçurtmuyor
Bursa’nın İnegöl ilçesinde güvenlik güçleri okullar bölgesinde denetimlerini sıklaştırdı.11 Eylül 2019 Çarşamba 17:57
Bursa’nın İnegöl ilçesinde güvenlik güçleri okullar bölgesinde denetimlerini sıklaştırdı.
İnegöl jandarma trafik ekipleri binlerce üzerininin eğitim gördüğü Hacı Sevim Mesleki Eğitim Kampüsü girişindeve çevresinde uygulama yaptı. Gelen araçlar tek tek durdurularak kontrol edildi. Ekiplerin kendi bölgelerinde bulunan okulların çevresinde uygulamalarını sürdürmeye devam edeceği öğrenildi.
YORUM YAZ