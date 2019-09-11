Jandarma kuş uçurtmuyor Bursa’nın İnegöl ilçesinde güvenlik güçleri okullar bölgesinde denetimlerini sıklaştırdı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde güvenlik güçleri okullar bölgesinde denetimlerini sıklaştırdı.

İnegöl jandarma trafik ekipleri binlerce üzerininin eğitim gördüğü Hacı Sevim Mesleki Eğitim Kampüsü girişindeve çevresinde uygulama yaptı. Gelen araçlar tek tek durdurularak kontrol edildi. Ekiplerin kendi bölgelerinde bulunan okulların çevresinde uygulamalarını sürdürmeye devam edeceği öğrenildi.

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