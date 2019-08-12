Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünde bayramlaşma

Vali Cüneyt Epcim, Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen Bayramlaşma Törenlerine katıldı.

Vali Epcim, İl Jandarma Komutanlığı’nın Esentepe Mahallesi’nde bulunan yerleşkesine gelişinde İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç tarafından karşılandı. Albay Bilgiç’in bayramını tebrik eden Vali Epcim daha sonra askerlerle bayramlaştı.

Vali Epcim burada, askerlik hizmeti sırasında geçirilen bayramların ayrı bir duygu yoğunluğuna sahip olduğunu söyledi. Anne, baba ve yakın akrabadan uzak durumda aynı duygularla bir arada olduklarını dile getiren Vali Epcim, “Sizleri yalnız bırakmamak adına bugün bir aradayız. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Sizlerin vesilesi ile özellikle sınır boylarında, üs bölgelerinde vatanımız ve milletimiz için nöbet bekleyen askerlerimize güç kuvvet diliyoruz. Zor koşullarda görev yapan çok sayıda askerimiz var. Bundan önceki görev yerimde bu askerlerimizle çok yakın bir görev süreci geçirdik. Üç bin beş yüz rakımlarda, üs bölgelerinde terörle mücadeleye devam ediliyor. Sizlerin şahsında onların da bayramlarını tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun.” değerlendirmesinde bulundu.

Vali Epcim, Albay Bilgiç ve beraberindekilerle bilgi alışverişinde bulunmasının ardından programına devam etmek üzere yerleşkeden ayrıldı.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü’nde emniyet teşkilatı mensuplarıyla bir araya gelen Vali Epcim, görevi başındaki personelin Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Vali Epcim,burada da emniyet teşkilatının özellikle Güneydoğu’da önemli operasyonlar icra ettiğini anımsatarak, “Bulunduğumuz konuma göre onlar bizden çok daha fazla yük ve sorumluluk altında görev icra etmekteler. Terörle mücadele noktasında operasyonel faaliyette bulunan arkadaşlarımızı sizlerle birlikte hayırla yad ediyoruz. Onların da bayramlarını sizler aracılığıyla tebrik ediyoruz. Sizlerle birlikte Bayburt’un huzuru ve güveni için çalışan arkadaşlarımızın da bayramını tebrik ediyorum. Hepimiz için huzurlu, mutlu bir bayram olmasını ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Törene Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er ile kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri katıldı.