Jandarma, Karayolu Trafik Haftasını kutladı

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği’nin Karayolu Trafik Haftasını dolu dolu kutladı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından etkinliklerle ilgili yapılan açıklamada, “2-8 Mayıs 2020 tarihleri arasında Karayolu Trafik Haftasını kutladığımız bu günlerde, Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerle örtüşecek şekilde icra edilmesi amacıyla, Malatya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği koordinesinde Trafik Timleri tarafından il genelinde tüm sürücü ve yolculara; Toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek ve sosyal izolasyonu temin edebilmek için “Trafikte takip, araç içinde sosyal mesafeni koru hayatta kal” temennisiyle seyahat esnasında ve bulunduğumuz ortamlarda sosyal mesafeyi koruma konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme yapılmıştır. Sürücülere “Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda”, “Trafikte Her Yıl Daha İyiye”, “Hayatınız Bizim için Önemlidir.” mottoları ile “Canımızı ve ailemizi seviyorsak, emniyet kemerimizi takalım, araç kullanırken cep telefonu ile konuşmayalım, alkollü vaziyette direksiyon başına geçmeyelim ve hız limitlerine uyalım.” hatırlatması yapılmış Jandarma sorumluluk alanında bulunan yerleşim yeri giriş ve çıkışlarına trafik sloganlı pankartlar asılarak trafik kurullarına dikkat çekilmiş ve uygulamalar esnasında trafikle ilgili bilgilendirici broşürler dağıtılmıştır” denildi.

Malatya’nın televizyonlarından Er TV’de “Güne Bakış” programında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü trafikten sorumlu personel tarafından “2-8 Mayıs 2020 Karayolu Trafik Haftası” konulu programda Malatya ilinde Trafik güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgilerin aktarılıp toplumsal destek sağlamak için duyurular yapıldığının bildirildiği açıklamada, “Toplumun trafik konusunda duyarlılığını arttırmak için sürücü ve yolculara ateş ölçümleri yapılarak 13 bin adet maske ve dezenfektan dağıtımı yapılmıştır. “Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda” mottosu ile evde kalan çocuklara tişört, maske ve çeşitli hediyeler dağıtımı yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.