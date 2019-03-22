Jandarma karakoluna ateş açıldı: 1 asker yaralı
Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Bükardi Beldesi Jandarma Karakol Komutanlığına yapılan taciz ateşinde 1 asker yaralandı.22 Mart 2019 Cuma 14:31
Edinilen ilk bilgilere göre, Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında Elazığ'a yakın bir bölgede güvenlik güçleri terörle mücadele kapsamında operasyona başladı.
1 asker yaralandı
Operasyon bölgesinde sıkıştığı tahmin edilen teröristler, Diyarbakır'a sınır olan Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Bükardi Beldesi Jandarma Karakol Komutanlığına yönelik taciz ateşinde bulundu. Taciz ateşinde 1 asker yaralandı. Yaralı asker bölgeden helikopterle alınarak Diyarbakır'a götürüldü.
Bölgede teröristlerin bulunup etkisiz hale getirilmesi için başlatılan geniş çaplı operasyonun devam ettiği öğrenildi.
YORUM YAZ