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Jandarma karakoluna ateş açıldı: 1 asker yaralı

Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Bükardi Beldesi Jandarma Karakol Komutanlığına yapılan taciz ateşinde 1 asker yaralandı.

22 Mart 2019 Cuma 14:31
Jandarma karakoluna ateş açıldı: 1 asker yaralı

Edinilen ilk bilgilere göre, Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsalında Elazığ'a yakın bir bölgede güvenlik güçleri terörle mücadele kapsamında operasyona başladı.

1 asker yaralandı

Operasyon bölgesinde sıkıştığı tahmin edilen teröristler, Diyarbakır'a sınır olan Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Bükardi Beldesi Jandarma Karakol Komutanlığına yönelik taciz ateşinde bulundu. Taciz ateşinde 1 asker yaralandı. Yaralı asker bölgeden helikopterle alınarak Diyarbakır'a götürüldü.

Bölgede teröristlerin bulunup etkisiz hale getirilmesi için başlatılan geniş çaplı operasyonun devam ettiği öğrenildi.

 

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:31
  1. Elazığ
  2. Diyarbakır
  3. jandarma
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  • üzüntülü abiüzüntülü abi51 dk önce
    Allah yavrumuzu ana babasına ve milletimize bağışlasın yarabbim şafi isminle şifa ver

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