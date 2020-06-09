Jandarma karaca yavrusuna sahip çıktı
Samsun’un Canik ilçesinde jandarma ekiplerince yol kenarında bulunan karaca yavrusu Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Samsun’un Canik ilçesinde jandarma ekiplerince yol kenarında bulunan karaca yavrusu Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Canik ilçesi Gökçepınar Mahallesi’nde jandarma ekiplerinin devriye faaliyeti sırasında yol kenarında karaca yavrusu bulundu. Gökçepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince bulunan karacaya biberonla süt içirilerek karnı doyuruldu.
Karaca yavrusu, jandarma personeli tarafından Samsun Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.