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Yerel

Jandarma karaca yavrusuna sahip çıktı

Samsun’un Canik ilçesinde jandarma ekiplerince yol kenarında bulunan karaca yavrusu Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 14:03:15 -
Jandarma karaca yavrusuna sahip çıktı

Samsun’un Canik ilçesinde jandarma ekiplerince yol kenarında bulunan karaca yavrusu Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Canik ilçesi Gökçepınar Mahallesi’nde jandarma ekiplerinin devriye faaliyeti sırasında yol kenarında karaca yavrusu bulundu. Gökçepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince bulunan karacaya biberonla süt içirilerek karnı doyuruldu.


Karaca yavrusu, jandarma personeli tarafından Samsun Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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