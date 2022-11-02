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Gündem Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na kötü haber
Gündem

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na kötü haber

Jandarma Genel Komutanlığı, uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 20:11:00 -
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na kötü haber

Suç duyurusu dilekçesinde Kılıçdaroğlu'nun 31 Ekim'de sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda, kolluk kuvvetlerini hedef alan açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Videoda, gerçeği yansıtmayan, asılsız ve soyut beyanlarla Jandarma Genel Komutanlığının suç ve suçluyla mücadelesinin baltalanmak istendiği ifade edildi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Türk Ceza Kanunun 301'inci maddesinde yer alan 'Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak' suçunu işlediği savunulan dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkında bu suçtan dava açılması istendi.

Narkotik açıklama yapmıştı

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından yapılan önceki gün yapılan yazılı açıklamada, “Uyuşturucu mücadelesinde dünyanın parmak ısırdığı başarıları elde eden, sadece bu yıl 198 bin 94 uyuşturucu operasyonu yapan, 252 bin 590 şüpheliyi yakalayan, bunların 22 bin 136'sının tutuklanmasına vesile olan, tonlarca narkotik maddeyi çocuklarımıza ulaşmadan engelleyen, ülkemiz sokaklarını temizleyebilmek için ailelerinden, kendilerinden feragat eden ve tüm bunları verilen her türlü destek ve irade sayesinde yapabilen kolluk birimleri ve narkotik polisleri olarak, tarafımıza atılan dış destekli iftiraları asla kabul etmiyor, hakkımızı helal etmiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından uyuşturucuyla mücadele verilerini paylaştı:

"Genel nüfusta madde kullanım yaygınlığı (15-64 YAŞ)
2020 yılında Dünyada; 284 milyon (Yüzde 5,6) (WDR, 2022)
2020 yılında Avrupa'da; 83,4 milyon (Yüzde 29) (EDR, 2022)

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2018 yılında Türkiye'de; 1,6 milyon (Yüzde 3,1) (TUR, 2019)

Madde bağlantılı ölümler (Milyonda)
Dünyada; 2017 yılında milyonda 35 (WDR, 2019)
Avrupa'da; 2020 yılında milyonda 16,7 (EDR, 2022)
Türkiye'de 2021 yılında milyonda 4,7 (TUR, 2022)

Avrupa Türkiye uyuşturucu yakalamaları
Kokain: Türkiye’de 2 ton, Avrupa’da: 213 ton
Metamfetamin: Türkiye’de 4.1 ton, Avrupa’da 2.2 ton
Eroin: Türkiye’de 13.4 ton, Avrupa’da 5.1 ton
Ecstasy: Türkiye’de 11.1 milyon (Tablet), Avrupa’da 4.7 milyon (Tablet)
Kök Kenevir: Türkiye’de 115 milyon (Kök), Avrupa’da 2.8 milyon (Kök).

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