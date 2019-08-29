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Jandarma Genel Komutanlığında terfi ve atamalar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapıldı- Cumhurbaşkanı kararıyla Jandarma Genel Komutanlığındaki 4 albay generalliğe yükseltilirken, 18 generalin görev yeri değişti

29 Ağustos 2019 Perşembe 09:19
Jandarma Genel Komutanlığında terfi ve atamalar

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapıldı.

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapılırken, Jandarma Genel Komutanlığındaki 18 generalin görev yeri değişti. Ayrıca, 4 albay generalliğe yükseltilirken, 2 general de emekliye sevk edildi.

Buna göre, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin ile Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can emekliye ayrıldı.

Jandarma Genel Komutanlığında görevli Kıdemli Albaylar Mustafa Erdem ve Erhan Demir ile Kurmay Kıdemli Albaylar Yüksel Yiğit ile Nail İlbey tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

- Bölge komutanlıklarına atamalar

Karar kapsamında, 18 general ve 30 albayın görev yeri değişti.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme Değerlendirme Başkanlığına, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığına, Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığına, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığına, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkezi Komutanlığına, Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığına, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya Bilecik Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığına, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan Asayiş Başkanlığı TEM Daire Başkanlığına, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığına, Bilecik Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcılığına atandı.

- 38 ilin jandarma komutanı değişti

Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu Muğla İl Jandarma Komutanlığına, Asayiş Başkanlığı TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Şakir Uslu Konya İl Jandarma Komutanlığına, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen Mardin İl Jandarma Komutanlığına, Şırnak İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım Manisa İl Jandarma Komutanlığına, Asayiş Başkanlığı Asayiş Daire Başkanı Tuğgeneral Nail İlbey Bitlis İl Jandarma Komutanlığına, Personel Başkanlığı Personel Planlama ve Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mustafa Erdem Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına, Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir Trabzon İl Jandarma Komutanlığına, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit Van İl Jandarma Komutanlığına, Adana Jandarma Bölge Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Gazi Demir, Adana İl Jandarma Komutanlığına, Ankara İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına, Zonguldak İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Fahri Semiz Bartın İl Jandarma Komutanlığına, Safranbolu Jandarma Eğitim Alay Komutanı Kıdemli Albay İsa Çakmak Batman İl Jandarma Komutanlığına, Çorum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Abdurrahman Başbuğ Bingöl İl Jandarma Komutanlığına, Erzurum Jandarma Bölge Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Ömer Ersever Bolu İl Jandarma Komutanlığına, Bilecik Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu Çorum İl Jandarma Komutanlığına, Zonguldak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan İnan Elazığ İl Jandarma Komutanlığına, Sinop İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş Erzincan İl Jandarma Komutanlığına, Yalova İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz Erzurum İl Jandarma Komutanlığına, Kayseri İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına, Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Muhammet Sevinç Giresun İl Jandarma Komutanlığına, Isparta İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan Iğdır İl Jandarma Komutanlığına, Samsun İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu Isparta İl Jandarma Komutanlığına, Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hidayet Arıkan Kars İl Jandarma Komutanlığına, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mücahit Alkıran Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına, Bolu İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Nadir Çelik Kayseri İl Jandarma Komutanlığına, Jandarma Asayiş Kolordu Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Uğur Özmen Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığına, Bornova Jandarma Komando Tugay Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Mustafa Çekiç Kütahya İl Jandarma Komutanlığına, Elazığ İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necip Çarıkcıoğlu Mersin İl Jandarma Komutanlığına, Teftiş Kurulları Başkanlığı Özel İnceleme Müfettişi Kıdemli Albay Hüsamettin Erol Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına, Mardin İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Zafer Tombul Osmaniye İl Jandarma Komutanlığına, Asayiş Başkanlığı Cari Harekat Daire Başkanı Kıdemli Albay İbrahim Güven Samsun İl Jandarma Komutanlığına, Iğdır İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başakçı Sinop İl Jandarma Komutanlığına, Osmaniye İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan Şırnak İl Jandarma Komutanlığına, Kars İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay Tokat İl Jandarma Komutanlığına, Kars İl Jandarma Komutan Yardımcısı Murat Kılıç Uşak İl Jandarma Komutanlığına, Batman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Bakçepınar Yalova İl Jandarma Komutanlığına, Silvan Jandarma Komando Alay Komutanı Kıdemli Albay Gönen Süslü Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına getirildi.


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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 09:19
  1. atama
  2. Jandarma Genel Komutanlığı
  3. Resmi Gazete

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