Jandarma Genel Komutanlığına sözleşmeli personel alınacak

Resmi Gazete'de, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığınca yapılan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere açıktan temin yoluyla veteriner hekim, mütercim-tercüman, garson, hizmetli unvanlarında 104 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Başvurular, "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla alınacak ve 28 Ocak'ta başlayıp 13 Şubat'ta sona erecek.

Personel alımıyla ilgili diğer detaylara Akademinin "www.jsga.edu.tr" internet sitesindeki ilan metninden ulaşılabilecek.