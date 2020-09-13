Jandarma Genel Komutanlığı, Twitter'dan duyurdu! PKK'ya darbe vuruldu
Jandarma Genel Komutanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda malzeme ve örgütsel malzeme ele geçirildiğini açıkladı.
Jandarma Genel Komutanlığı, Şırnak'ta düzenlenen operasyonla terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda malzeme ve örgütsel malzeme ele geçirildiğini duyurdu.
Komutanlık, Şehit Yarbay Songül Yakut'un isminin verildiği operasyonu resmi Twitter hesabından duyurdu.
Çok sayıda malzeme ve örgütsel malzeme ele geçirildi
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen Şehit Yarbay Songül Yakut operasyonu sonucu 41 tüp, 2 jeneratör, 1 tabanca, 12 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 av tüfeği, 100 metre infilaklı fitil ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.
Operasyonlar devam ediyor
Öte yandan operasyon sonucu yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtilirken, operasyonların bölgede devam ettiği bildirildi.