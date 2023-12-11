Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı: Vaşak nerede?

Kars'ta, doğada yaralı halde bulunan ve tedavisi yapılarak doğal ortamına salınan vaşak, Jandarma ekipleri tarafından yeniden görüntülendi. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından, "Siz de görüyor musunuz?" notuyla yapılan paylaşımda, birçok sosyal medya kullanıcısı vaşağı görmekte zorlandığını ifade etti. Bazı kullanıcılar ise fotoğrafta bulduğu vaşağı daire içine alıp diğer kullanıcıların fark etmesine yardımcı oldu.