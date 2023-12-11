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Yaşam Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı: Vaşak nerede?
Yaşam

Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı: Vaşak nerede?

Yeniakit Publisher
2023-12-11 19:43:00 -
Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı: Vaşak nerede?

Kars'ta, doğada yaralı halde bulunan ve tedavisi yapılarak doğal ortamına salınan vaşak, Jandarma ekipleri tarafından yeniden görüntülendi. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından, "Siz de görüyor musunuz?" notuyla yapılan paylaşımda, birçok sosyal medya kullanıcısı vaşağı görmekte zorlandığını ifade etti. Bazı kullanıcılar ise fotoğrafta bulduğu vaşağı daire içine alıp diğer kullanıcıların fark etmesine yardımcı oldu.

Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri tarafından 7 ay önce Kars'ta yaralı halde bulunan ve tedavisi yapılarak doğaya salınan vaşak yeniden görüntülendi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı X'ten, "Siz de görüyor musunuz?" notuyla yapılan paylaşımda "Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timimizin 7 ay önce arazide yaralı halde bulduğu ve tedavisinin yapılmasının ardından doğaya saldığı Vaşak ile karşılaşması." ifadelerine yer verildi.

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