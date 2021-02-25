Jandarma Genel Komutanlığı bilişim personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki duyuruya göre başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresleri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.

Başvurular, 25 Şubat 2021 günü başlayıp, 11 Mart 2021 günü saat 16:00’da sona erecektir.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecek.

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