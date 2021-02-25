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Ekonomi Jandarma Genel Komutanlığı bilişim personeli alacak
Ekonomi

Jandarma Genel Komutanlığı bilişim personeli alacak

Jandarma Genel Komutanlığına “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda açıktan temin yoluyla (4) sözleşmeli bilişim personelinin (erkek veya kadın) temini yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 13:51:00 -
Jandarma Genel Komutanlığı bilişim personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki duyuruya göre başvurular  sadece,  https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris  internet  adresleri  ile Jandarma  ve  Sahil  Güvenlik  Akademisi  Başkanlığı  Personel  Temin  Sistemi  üzerinden  e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.

Başvurular,  25  Şubat  2021  günü  başlayıp,  11  Mart  2021  günü  saat  16:00’da  sona erecektir.

Başvurusu  kabul  edilip  seçme  sınavlarına  katılmaya  hak  kazanan  aday  listesinin  ve sınavlarla   ilgili   uygulama   esasları,   sınav   merkezi,   sınav   tarihi   ve   diğer   tüm   duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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