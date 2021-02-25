Jandarma Genel Komutanlığı bilişim personeli alacak
Jandarma Genel Komutanlığına “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda açıktan temin yoluyla (4) sözleşmeli bilişim personelinin (erkek veya kadın) temini yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki duyuruya göre başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresleri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.
Başvurular, 25 Şubat 2021 günü başlayıp, 11 Mart 2021 günü saat 16:00’da sona erecektir.
Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecek.
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