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Gündem Jandarma Genel Komutanlığı 2 bin 630 personelle sahada
Gündem

Jandarma Genel Komutanlığı 2 bin 630 personelle sahada

Ülke genelinde bir haftadır süren yangınlara yurdun dört bir yanından yardım geliyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, 2 bin 630 personel, 339 araç ve 6 helikopter ile yangınla mücadele ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 16:09:00 -
Jandarma Genel Komutanlığı 2 bin 630 personelle sahada

yeniakit.com.tr

Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen orman yangınlarına müdahale ve vatandaşlara yardım çalışmalarının kesintisiz bir şekilde devam ettiğini duyurdu.

Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli illerinde yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdüren Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birlikler tarafından, Antalya'da bin personel ve 121 araç ile 4 helikopter, Muğla'da 1 bin 250 personel, 177 araç ve 2 helikopter ile, Isparta’da 250 personel, 26 araç ve Denizli’de ise 130 personel ve 15 araç ile toplamda 2 bin 630 personel, 339 araç ve 6 helikopter ile yangınla mücadele veriliyor.

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