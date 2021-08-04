Jandarma Genel Komutanlığı 2 bin 630 personelle sahada

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Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen orman yangınlarına müdahale ve vatandaşlara yardım çalışmalarının kesintisiz bir şekilde devam ettiğini duyurdu.



Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli illerinde yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdüren Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birlikler tarafından, Antalya'da bin personel ve 121 araç ile 4 helikopter, Muğla'da 1 bin 250 personel, 177 araç ve 2 helikopter ile, Isparta’da 250 personel, 26 araç ve Denizli’de ise 130 personel ve 15 araç ile toplamda 2 bin 630 personel, 339 araç ve 6 helikopter ile yangınla mücadele veriliyor.