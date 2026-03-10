Jandarma geçit vermiyor! 15 günde 973 şüpheli yakayı ele verdi
Antalya İl Jandarma Dedektiflerince (JASAT) aranan şahısların yakalanması yönelik çalışmalar kapsamında son 15 günde toplam 973 şüpheli şahıs yakalandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda merkez ve ilçelerde 22 Şubat- 09 Mart 2026 tarihleri arasında suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadıyla yürütülen çalışmalar sonucu Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 9 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 93 şüpheli, 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 134 şüpheli başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 973 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.
Gündem
Bakan Gürlek’ten Jandarma’ya ateş açılmasına sert tepki! Kamu görevlisine silah çekenler adalet önünde hesap verecek