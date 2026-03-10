  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD Başkanı Trump: "Hürmüz Boğazı güvende kalacak" Hürmüz Boğazı açık mı? İran'dan kritik açıklama 10 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi 10 Mart 2016: Bekir Topaloğlu'nun vefatı (Kelâm Âlimi) İran'dan Trump'a tepki! "Savaşın sonunu biz belirleyeceğiz" İspanya'dan Türkiye'ye destek! Şiddetle kınadılar Siyonist teröristler Lübnan'da katliam yaptı! İran’dan net ateşkes şartı: "Saldırıların tekrarlanmayacağına dair güvence verilmeli" İran'dan siyonist rejime misilleme! İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı İran'dan Hürmüz Boğazı şartı! Bunu yapan ülkelerin gemileri geçebilecek
Yerel Jandarma geçit vermiyor! 15 günde 973 şüpheli yakayı ele verdi
Yerel

Jandarma geçit vermiyor! 15 günde 973 şüpheli yakayı ele verdi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Jandarma geçit vermiyor! 15 günde 973 şüpheli yakayı ele verdi

Antalya İl Jandarma Dedektiflerince (JASAT) aranan şahısların yakalanması yönelik çalışmalar kapsamında son 15 günde toplam 973 şüpheli şahıs yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda merkez ve ilçelerde 22 Şubat- 09 Mart 2026 tarihleri arasında suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadıyla yürütülen çalışmalar sonucu Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 9 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 93 şüpheli, 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 134 şüpheli başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 973 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

İstanbul Bahçelievler'de zehir tacirlerinden kalleş pusu: 1 jandarma yaralandı
İstanbul Bahçelievler'de zehir tacirlerinden kalleş pusu: 1 jandarma yaralandı

Yerel

İstanbul Bahçelievler'de zehir tacirlerinden kalleş pusu: 1 jandarma yaralandı

Bakan Gürlek’ten Jandarma’ya ateş açılmasına sert tepki! Kamu görevlisine silah çekenler adalet önünde hesap verecek
Bakan Gürlek’ten Jandarma’ya ateş açılmasına sert tepki! Kamu görevlisine silah çekenler adalet önünde hesap verecek

Gündem

Bakan Gürlek’ten Jandarma’ya ateş açılmasına sert tepki! Kamu görevlisine silah çekenler adalet önünde hesap verecek

İçişleri Bakanı Çiftçi'den Jandarma Genel Komutanlığı'na ziyaret
İçişleri Bakanı Çiftçi'den Jandarma Genel Komutanlığı'na ziyaret

Gündem

İçişleri Bakanı Çiftçi'den Jandarma Genel Komutanlığı'na ziyaret

Taksici şüphelenip jandarmayı aradı, kadının hayatı kurtuldu
Taksici şüphelenip jandarmayı aradı, kadının hayatı kurtuldu

Yerel

Taksici şüphelenip jandarmayı aradı, kadının hayatı kurtuldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23