CHP’li Yarkadaş avukat rezaletini yazdı ve sordu! CHP’yi İmamoğlu’nun avukatı mı yönetiyor?

CHP’li eski Milletvekili, Gazeteci Barış Yarkadaş, dünkü duruşmayla ilgili sanık avukatlarından Yiğit Gökçehan’ın; “Yeni Şafak savunma sıralamasını yazdı. O listeyi biz görmeden gazete yazdı” iddiasının boş çıkması üzerine parti yönetimini yerden yere vurdu.

“CHP’Yİ İMAMOĞLU’NUN AVUKATI MI YÖNETİYOR!”

Sosyal medya hesabından “Eee; şimdi ne oldu?” diye soran Yarkadaş şunları yazdı: “Yeni Şafak savunma sıralamasını yazdı. O listeyi biz görmeden gazete yazdı’ dedi İmamoğlu’nun avukatı. Tartışma çıktı. Duruşmaya ara verildi. Yeni Şafak, öyle bir liste yayımlamadığını ispatladı. Bunun üzerine İmamoğlu’nun avukatı ve ona inanıp bu yalanı yayan gazeteciler twitlerini s i l d i. Avukatın yalan söylediği ortaya çıktı. Koca CHP bir avukatın yalanı üzerine boşa düştü. Bu nasıl bir ciddiyetsizliktir! CHP’yi İmamoğlu’nun avukatı mı yönetiyor!”