Jandarma ekiplerinden bayram denetimi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Bandırma ve Edincik Jandarma Komutanlığı ekipleri bayram süresince trafik güvenliğini sağlamak için gerekli tedbir ve denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Edincik - Bandırma yolu Özel İdare Kampı önünde oluşturulan kontrol noktasında yol kontrol faaliyetinde bulunan jandarma ekipleri, sürücülerin ve yolcuların Kurban Bayramı’nı kutlarken çeşitli ikramlarda da bulunuyor. Ekipler bu sırada sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanmanın önemini, seyir halinde telefonla uğraşmamalarını, uykusuz araç kullanmamalarını ve trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendiriyor.

İlgililer trafikte huzur, güven ve sağlık için bu uygulamaların sadece bayram süresinde değil her zaman yapılacağını kaydetti.