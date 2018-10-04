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Jandarma ekipleri Van'da 26 kişiyi yakaladı!

Jandarma ekipleri, Van'da yurda yasa dışı yollarla girdiklerini belirlediği26 düzensiz göçmeni yakaladı.

04 Ekim 2018 Perşembe 17:11
Jandarma ekipleri Van'da 26 kişiyi yakaladı!

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 26 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran sınırında yaya ilerleyen grubu durdurdu.

Yiyecek ikram edildi

Kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 26 kişi gözetim altına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığında yiyecek ikram edilen düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 17:11
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  5. Başkale Devlet Hastanesi
  6. İl Göç İdaresi Müdürlüğü

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