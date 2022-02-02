Jandarma, çocuklarla kardan asker yapıp kartopu oynadı

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde jandarma personeli, çocuklarla birlikte kardan asker ve jandarma aracı yapıp kartopu oynadı.

Yozgat’ın Saraykent ilçesine bağlı Sarayözü köyünde devriyeye çıkan jandarma personelleri, okul bahçesinde kar ile oynayan çocukları gördü. Çocuklarla bir süre sohbet eden jandarma ekipleri, kardan asker ve jandarma arabası yapıp çocuklarla kartopu oynadı.

Hatıra fotoğrafı çektiler

Jandarma ekipleri ve çocuklar doyasıya geçen bir günün ardından yaptıkları kardan asker ve jandarma aracı ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.