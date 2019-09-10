0553 313 94 23

Jandarma aşure dağıttı

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde Aşure Günü münasebetiyle jandarma kontrol noktasında araç sürücülerine aşure ikramında bulunuldu.

10 Eylül 2019 Salı 18:13
Jandarma aşure dağıttı

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde Aşure Günü münasebetiyle jandarma kontrol noktasında araç sürücülerine aşure ikramında bulunuldu.


Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığının kontrol noktasında Aşure Günü nedeniyle, araç sürücülerine ve vatandaşlara aşure ikramı yapıldı. İlçe Jandarma Komutanı Hakan Akçay ve jandarma ekiplerince, kontrol noktasında durdurulan araçların sürücü ve yolcular yapılan aşure ikramlarında trafik kurallarına uyulması ve emniyet kemeri takılması konusunda ikaz edildi.


Vatandaşlar, aşure ikramı ve bilgilendirmelerden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür ettiler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 18:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydın-İzmir otobanı çift yönlü ulaşıma kapandı
    1. Aydın-İzmir otobanı çift yönlü ulaşıma..
    2. Mehmet Ali Şahin: Bunu gördüler
    3. Türkmenistan'da tutuklu olan..
    4. Çatalpınar ve Aybastı ilçe futbol..
    5. Süleyman Turan kimdir? Süleyman Turan..
    6. HDP önünde eylem yapan ailelere Varank..
    7. İhracı istenen Davutoğlu ve ekibi bu..
    8. Elazığ’da, Bingöl ve Diyarbakır yoluna..
    9. GGC’den BİK Yönetim Kurulu’nun yeni..
    10. Çinli e-ticaret devi Alibaba'ın..
    11. Yüzde 50 hibeli tohum desteği ne zaman..
    12. Mehmet Ali Şahin'den Canan..
    13. Filipinler'in güneyinde 5,7..
    14. Gazze'deki sağlık sektörü çöküşün..
    15. Piyasalarda gün sonu
    16. Borsa günü yükselişle tamamladı
    17. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    18. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden..
    19. Borsa, günü yükselişle tamamladı
    20. ALES hangi tarihte saat kaçta? ALES..
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!