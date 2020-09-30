Jandarma nedir? | Gün içerisinde pek çok vatandaş jandarmanın tarihini, jandarma personel alımı olup olmadığını araştırıyor. Jandarma 1839 yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde kuruldu. Jandarma; Türkiye il ve ilçe belediye sınırları dışında kalan, polis teşkilatının olmadığı yerler ile Sahil Güvenlik Teşkilatı bulunmayan kıyı, sahil ve denizlerde görev yapan kolluk kuvvetidir. Peki, jandarma uzman erbaş alımı ne zaman 2020?

Jandarma Genel Komutanlığı e devlet

Jandarma Genel Komutanlığı'na E Devlet üzerinden ulaşabilirsiniz. E devlet Jandarma Genel Komutanlığı sayfasından pek çok işlem yapabilirsiniz. E devletten; mermi hakkı sorgulama, mermi talebi başvurusu, emekli personel kamp başvurusu, şehit ve gazi bilgi edinme işlemleri, trafik istatistikleri, jandarma silah bilgi sistemi, kimlik bildirim sistemi, bilgi edinme ve online ihbar konularında işlem yapabilirsiniz.

Jandarma personel temin iletişim

Jandarma personel temin iletişim adresleri konusunda zaman zaman vatandaşlar araştırma yapıyor. Jandarma Genel Komutanlığı iletişim bilgileri şöyle:

Jandarma Genel Komutanlığı Bakanlıklar (Ana Bina)

Adres: Devlet Mahallesi, İsmet İnönü Bulvarı No:6 Çankaya-ANKARA

Posta Kodu: 06420

Telefon: 0 312 456 25 55

Fax: 0 312 418 92 08

Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe (Ek Bina)

Adres : Beştepe Mahallesi, 8.Sokak No:47 Yenimahalle-ANKARA

Posta Kodu: 06560

Telefon: 0 312 456 25 55

Fax: 0 312 418 92 08

Jandarma astsubay alımı 2020

Jandarma olmak isteyen vatandaşlar yeni dönem alımlarının olup olmadığını araştırıyor. Jandarma astsubay alımı başvuruları 3 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Bir sonraki dönemle ilgili bilgi edinmek ve duyurulara göz atmak için TIKLAYINIZ

Jandarma uzman erbaş alımı 2020

Jandarma Genel Komutanlığı ara ara personel eksikliğini gidermek için Jandarma uzman erbaş alımı yapıyor. Uzman erbaş alımı başvurusu yapmak isteyenler, başvuruların ne zaman yapılacağını aranan şartları merak ediyor. Ancak 2020 yılında bir alım olup olmayacağı yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Duyurular ve ilanlarla ilgili bilgi almak için e devlete giriş yapmalısınız.

E DEVLET PERSONEL ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi subay, astsubay ve diğer personel ihtiyacını karşılamak için önlisans ve lisans eğitim veren yükseköğretim kurumudur. Her yıl alımlar ÖSYM'nin yaptığı YKS'nin ardından yapılıyor. Öğrencilerin alıp başvurusu yapabilmek için TYT'de barajını geçmeleri gerekiyor.

Jandarma telefon

Vatandaşlar ihbar, şikayet gibi durumlarda jandarmaya hangi numaradan ulaşabileceklerini araştırıyor. ALO 156 Jandarma İmdat Hattı ile şikayet ve ihbarlarınızı iletebilirsiniz.