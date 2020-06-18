James Jeffrey'den Esed açıklaması: Bu daha başlangıç

ABD dün, Sezar Yasası kapsamında Beşar Esed ve eşi dahil Suriye'den üst düzey 39 isme yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.

Telekonferans yoluyla bir açıklama yapan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ülkesinin uyguladığı diplomatik ve ekonomik yaptırımların Esed’i Suriye’de sivillere yönelik saldırılardan caydıracağını belirtti. Jeffrey ayrıca, bu yaptırımların, Suriye’de yasalar, insan haklarına ve komşu ülkelerle barış içinde yaşamayı esas alan yeni bir hükümetin kurulmasını da sağlayacağını ifade etti.

ABD Kongresi’nde Sezar Yasası’na iki partinin de güçlü destek verdiğini vurgulayan Jeffrey, yaptırımların, Esed rejimi ve ona destek veren her kişi ve kuruluşa da uygulanacağını bildirdi.

Yaptırımlar devam edecek

Jeffrey, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her şeyden önce, yasalarda belirtildiği gibi, ABD'nin politikasında, Esed hükümetinin Suriye halkına yönelik öldürücü saldırılarını durdurması için zorlayıcı diplomatik ve ekonomik araçların kullanılması gerekmektedir. Suriye'de hukukun üstünlüğüne, insan haklarına ve komşularıyla barış içinde birlikte yaşamaya saygılı bir hükümete geçişi desteklemek. Dolayısıyla bu, Suriye’deki savaşa yönelik uzun zamandır devam eden politikamıza ilaveten ve daha önce duyduğunuz gibi daha uzun bir kampanyanın parçası olarak kullanmayı düşündüğümüz çok güçlü bir araçtır. Bu henüz ilk ve emin olun birçok kısmı olacak.”