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Dünya James Jeffrey: ABD Türkiye'ye verdiği sözü tutmalı
Dünya

James Jeffrey: ABD Türkiye'ye verdiği sözü tutmalı

ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD'nin, Türkiye'nin harekatını durdurmasının tek yolunun 2019 yılında Türkiye'ye verdiği, "sınırdan terör örgütünü çekme" sözünü tutması olduğu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 11:17:00 -
James Jeffrey: ABD Türkiye'ye verdiği sözü tutmalı

ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ay başında yaptığı Ankara ziyaretinin ardından NTV'den Deniz Kilislioğlu'na açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine muhtemel harekatı ve ABD'nin terör örgütüyle ilişkileri üzerine değerlendirmelerde bulunan Jeffrey, ABD'nin, Türkiye'nin harekatını durdurmasının tek yolunun 2019'da Türkiye'ye verdiği, 'sınırdan terör örgütünü çekme' sözünü tutması olduğu söyledi.

Ankara'da yaptığı görüşmelerin ardından Foreign Policy dergisine bir de yazı yazan Jeffrey, makalesinde "Barış Pınarı Harekatı'nı durdurmak için imzalanan 2019'daki anlaşmanın genişletilerek canlandırılması gerektiğini" söyledi.

Jeffrey, "Sorunu çözmenin bir yolu SDG'nin Suriye'nin hiçbir noktasından Türkiye'ye saldırı gerçekleştirmeyeceği sözü vermesi olabilir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bugüne kadar terör örgütü ile SDG arasındaki ilişkileri belgeleriyle ortaya koymasına rağmen YPG'nin SDG üzerinde kontrolü olmadığını öne süren Jeffrey, "SDG'yi komuta edenler Suriye'de "YPG'nin Doğu kanadı" diyorlar. Bunlar konuştuğumuz kişiler. Zaten bunun dışında birileriyle temas halinde değiliz" dedi.

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