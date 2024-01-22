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Spor Jakub Slowik Konyaspor'da
Spor

Jakub Slowik Konyaspor'da

Yeniakit Publisher
2024-01-22 19:54:00 -
Jakub Slowik Konyaspor'da

Konyaspor, Polonyalı kaleci Jakub Slowik 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor'da takımı güçlendirmek adına transferler devam ediyor. Son olarak Ganalı orta saha Emmanuel Boateng'in transferini duyuran Konyaspor, 32 yaşındaki Polonyalı kaleci Jakub Slowik ile 1.5 yıllığına anlaşma sağladı.

Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza töreninde, Konyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Dutar da hazır bulundu. Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Jakub Slowik hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Son olarak Japonya ekibi FC Tokyo forması terleten Polanyalı eldiven, daha önce sırasıyla Vegalta Sendai, Slask Wroclaw, Pogon Szczecin, Jagiellonia, Warta Poznan, Sparta Oborniki takımlarında forma giydi. Slowik, yeşil-beyazlı ekipte, 27 numaralı formayı giyecek.

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