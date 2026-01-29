  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Sosyal Medya Jahrein'den terör örgütü sempatizanlarına sert tepki! Popüler kültürün konuşulmayanlarını açık açık söyledi
Sosyal Medya

Jahrein'den terör örgütü sempatizanlarına sert tepki! Popüler kültürün konuşulmayanlarını açık açık söyledi

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Popüler yayıncı Jahrein (Ahmet Sonuç), sosyal medya platformları üzerinden yayınladığı sert videoyla, kadın hakları ve beden özgürlüğü kavramlarının arkasına sığınarak terör örgütü propagandası yapan çevrelere adeta savaş açtı. Terör örgütlerinin eli kanlı geçmişini ve kadınlara yönelik gerçekleştirdiği insanlık dışı eylemleri tek tek hatırlatan Jahrein, bu yapıların gerçek yüzünü görmezden gelenlerin iki yüzlülüğüne dikkat çekti.

Popüler yayıncı Jahrein, son dönemde "kadın hakları" ve "beden özgürlüğü" adı altında terör örgütü propagandası yapan çevrelere karşı adeta ateş püskürdü.

Sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda oldukça sert ifadeler kullanan ünlü yayıncı, terör örgütlerinin geçmişte kadınlara ve çocuklara yönelik gerçekleştirdiği insanlık dışı eylemleri hatırlatarak iki yüzlülüğe dikkat çekti.

 

Jahrein, 15-16 yaşındaki kız çocuklarının terör örgütü yöneticilerine peşkeş çekildiği, kadınların şiddete maruz kaldığı ve Aybüke öğretmen gibi sivil vatandaşların katledildiği dönemlerde sessiz kalanların bugün "kadın bedeni" üzerinden siyaset yapmasını eleştirdi. Uluslararası kuruluşların raporlarına da atıfta bulunan yayıncı, bu tür söylemlerin gerçek bir hak savunuculuğu değil, düpedüz terör sempatizanlığı olduğunu vurguladı.

