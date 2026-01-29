EBRD’den Türkiye’ye güvenoyu: Yatırım rekoru kırıldı!

Falcetti, “EBRD olarak, geçen yıl 2,7 milyar avro yatırım yaptığımızı açıklamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu rakam, 2024’ün güçlü performansını bile geride bırakarak bizim için rekor bir yıl oldu ve Türkiye’yi yıllık yatırım bazında EBRD’nin en büyük operasyon ülkesi haline getirdi.” diye konuştu. Bu güçlü performansın altında yatan birkaç faktör olduğuna işaret eden Falcetti, ilk olarak, Türkiye’deki özel sektörün yatırım yapma, yerel şirketlerin rekabet gücünü artırma ve aynı zamanda yeşil ekonomiye geçişi destekleme konusundaki güçlü iştahının önemli etken olduğunu kaydetti. Falcetti, ikinci önemli faktörün ise strateji önceliklerinin de bir parçası olan beşeri sermayenin geliştirilmesini desteklemek olduğunu belirterek ederek, şöyle devam etti: “Bunu çeşitli araçlarla yaptık. Geçen yıl Türkiye’de ‘Türkiye İş Hayatında Gençler’ programını başlatmaktan çok mutlu oldum. Bu, genç girişimciler tarafından sahip olunan veya yönetilen KOBİ’lerin büyümesini desteklemek için finansal ortaklarımız aracılığıyla kullandırılacak 250 milyon avroluk bir pakettir. Ayrıca, geçen yıl 10’uncu yıl dönümünü kutladığımız ve çok başarılı olan ‘Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği’ programımız da devam ediyor. Türkiye’deki depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşasına verdiğimiz sürekli desteği belirtmek isterim. 2023’teki depremin ardından belediyeler tarafından sağlanan hizmetlerin ve altyapının yeniden inşası ile bölgede faaliyet gösteren özel sektör temsilcilerine desteği odaklayan bir müdahale paketi açıklamıştık. Başlangıçta öngördüğümüz 1,5 milyar avroluk deprem bölgesine yatırım taahhütümüzü aştığımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum.” "2009'dan beri Türkiye'ye kümülatif olarak 23 milyar avrodan fazla yatırım yaptık" Elisabetta Falcetti, Türkiye’deki özel sektörün yatırım iştahını çok güçlü gördüğünü vurgulayarak, geçen yıl piyasalardaki dalgalanmalardan ve Türk şirketlerini etkileyen dış şoklardan dolayı kolay bir yıl olmamasına rağmen 2,7 milyar avroluk yatırımlarının yüzde 90’ından fazlasını özel sektör şirketlerine yapıldığını bildirdi.