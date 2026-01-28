Dilek İmamoğlu’ndan laf ebeliği! Müfredatı bırak hırsızlığı anlat

CHP’nin Aile Dayanışma Ağı, Silivri'de görülen Aziz İhsan Aktaş davasının duruşması devam ederken basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluktan ve casusluktan tutuklu olan Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve partililer katıldı.

Özgür Özel, burada yaptığı açıklamada yargılamaların tutuksuz olmasını ve duruşmaların canlı yayınlanması talebini yineledi.

Dilek İmamoğlu ise yaptığı konuşmada davadaki hırsızlıklara değil eğitim müfredatındaki yapılan değişikliklere değindi.

İmamoğlu konuşmasında, “Okul sıralarında olan çocuklar sürekli değişen eğitim sisteminin çarkları arasında niteliksiz bir eğitimle baş başa bırakılıyor. Okullar bilgi yuvası olmaktan çıkarılıp ideolojik dönüşüm merkezlerine dönüştürülmeye çalışılıyor. Müfredat ve ölçüde değerlendirme değişiklikleriyle çocuklar üzerinden siyaset kurgulanıyor.” İddiasında bulundu.

Tüm Türkiye’nin aylardır üzerinde durduğu, hemen hemen her gün bir skandalın patlak verdiği yoksulluklarla hiç değinmeyen İmamoğlu adeta laf ebeliğine soyundu.

Eşi Ekrem İmamoğlu ile ilgili ve CHP’de her gün patlak veren belediyelerdeki yolsuzlukları görmezden gelen Dilek İmamoğlu tepki çekti.

Yaşanan skandallara karşı adeta ‘üç maymunu’ oynanan Dilek İmamoğlu’nun bu açıklamaları yolsuzlukların konuşulmaması için böyle bir yöne başvurulduğu şeklinde değerlendirildi.