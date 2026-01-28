  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ali Yerlikaya açıkladı: Çirkinler Suç Örgütü Yöneticisi Cihat Altunç yakalandı! Küresel haydutluğa karşı yeni blok arayışı hızlandı "30 Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Lansmanı" İstanbul'da yapılacak 30 bin kilometre sınırını aştık Suriye’deki aşiret liderlerinden SDG açıklaması: Pazarlığı reddettik Katları/yatları konuşacağımıza, VIP ve korumaları mı konuşacağız! ABD ile Kanada arasındaki 1930'ların işgal planı gündemde: Trump’ın 'tek kıta' vizyonu Ottawa'yı alarma geçirdi Karadeniz için çok sert deprem uyarısı! Valinin yerine Belediye başkanı posta koydu Kuzey Kore yine bir şeyler deniyor! O sistemi test ettiler “Yöresel” dediler PKK marşı çıktı!
Gündem Dilek İmamoğlu’ndan laf ebeliği! Müfredatı bırak hırsızlığı anlat
Gündem

Dilek İmamoğlu’ndan laf ebeliği! Müfredatı bırak hırsızlığı anlat

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yolsuzluktan ve casusluktan tutuklu olan Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu yaptığı basın açıklamanda, yapılan hırsızlıları görmezden gelip, eğitim müfredatında yapılan değişiklere değinmesi tepki çekti.

CHP’nin Aile Dayanışma Ağı, Silivri'de görülen Aziz İhsan Aktaş davasının duruşması devam ederken basın açıklaması yaptı.  Basın açıklamasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluktan ve casusluktan tutuklu olan Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve partililer katıldı.

Özgür Özel, burada yaptığı açıklamada yargılamaların tutuksuz olmasını ve duruşmaların canlı yayınlanması talebini yineledi.

Dilek İmamoğlu ise yaptığı konuşmada davadaki hırsızlıklara değil eğitim müfredatındaki yapılan değişikliklere değindi.

İmamoğlu konuşmasında, “Okul sıralarında olan çocuklar sürekli değişen eğitim sisteminin çarkları arasında niteliksiz bir eğitimle baş başa bırakılıyor. Okullar bilgi yuvası olmaktan çıkarılıp ideolojik dönüşüm merkezlerine dönüştürülmeye çalışılıyor. Müfredat ve ölçüde değerlendirme değişiklikleriyle çocuklar üzerinden siyaset kurgulanıyor.” İddiasında bulundu.

Tüm Türkiye’nin aylardır üzerinde durduğu, hemen hemen her gün bir skandalın patlak verdiği yoksulluklarla hiç değinmeyen İmamoğlu adeta laf ebeliğine soyundu.

Eşi Ekrem İmamoğlu ile ilgili ve CHP’de her gün patlak veren belediyelerdeki yolsuzlukları görmezden gelen Dilek İmamoğlu tepki çekti.

Yaşanan skandallara karşı adeta ‘üç maymunu’ oynanan Dilek İmamoğlu’nun bu açıklamaları yolsuzlukların konuşulmaması için böyle bir yöne başvurulduğu şeklinde değerlendirildi.

İmamoğlu’nun kullandığı uçan kerhanenin fiyatı belli oldu
İmamoğlu’nun kullandığı uçan kerhanenin fiyatı belli oldu

Gündem

İmamoğlu’nun kullandığı uçan kerhanenin fiyatı belli oldu

Gazeteci Fuat Uğur’dan Dilek İmamoğlu’na ‘Kul Hakkı’ Ayarı: ‘Biz sizin fonladığınız o gazeteci kılıklı şahıslardan değiliz’
Gazeteci Fuat Uğur’dan Dilek İmamoğlu’na ‘Kul Hakkı’ Ayarı: ‘Biz sizin fonladığınız o gazeteci kılıklı şahıslardan değiliz’

Gündem

Gazeteci Fuat Uğur’dan Dilek İmamoğlu’na ‘Kul Hakkı’ Ayarı: ‘Biz sizin fonladığınız o gazeteci kılıklı şahıslardan değiliz’

Tamar Tanrıyar gündemi sarsmaya devam ediyor! İmamoğlu oğlunu da yaktı! Özgür Özel ve yandaşları bile bu cenazeyi kaldıramaz. Jet uçak sahibi neden sürekli ekranlarda? Şüpheli ölümler?
Tamar Tanrıyar gündemi sarsmaya devam ediyor! İmamoğlu oğlunu da yaktı! Özgür Özel ve yandaşları bile bu cenazeyi kaldıramaz. Jet uçak sahibi neden sürekli ekranlarda? Şüpheli ölümler?

Gündem

Tamar Tanrıyar gündemi sarsmaya devam ediyor! İmamoğlu oğlunu da yaktı! Özgür Özel ve yandaşları bile bu cenazeyi kaldıramaz. Jet uçak sahibi neden sürekli ekranlarda? Şüpheli ölümler?

Ekrem İmamoğlu'nun a takımı uyuşturucu ve fuhuş batağında
Ekrem İmamoğlu'nun a takımı uyuşturucu ve fuhuş batağında

Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun a takımı uyuşturucu ve fuhuş batağında

CHP’de yalan rüzgârı! Enver Aysever avukatlar üzerinden Özel ve İmamoğlu’nu mat etti!
CHP’de yalan rüzgârı! Enver Aysever avukatlar üzerinden Özel ve İmamoğlu’nu mat etti!

Gündem

CHP’de yalan rüzgârı! Enver Aysever avukatlar üzerinden Özel ve İmamoğlu’nu mat etti!

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hasan h

Dilek hanım kocana sor bu makaryosun heykelini nede İstanbul'a diktin eğitim müfredatımi böyle diyor

vatan

dilek hanım sen bize iddia edilen yolsuzluklardan bahset
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23