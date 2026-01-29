İspanya’da aşı krizi: 253 kişiye süresi geçmiş aşı

İspanya’nın Bask Bölgesi’nde sağlık yetkilileri, iki ay boyunca aralarında bebeklerin de bulunduğu 253 kişiye, süresi geçmiş aşıların yapılmasının ardından soruşturma başlattı.

Olay, EH Bildu parlamenter grubunun Bask Parlamentosu’na yaptığı şikâyet sonrası ortaya çıktı. Sağlık yetkilileri, süresi geçmiş aşıların yapıldığı kişiler arasında herhangi bir yan etki bildirilmediğini ve etkilenen herkesle iletişime geçildiğini vurguladı.

Süresi geçmiş parti, hekzavalent aşıyı içeriyor. Bu kritik çocukluk aşısı, difteri, tetanoz, boğmaca, Haemophilus influenzae tip B, çocuk felci ve hepatit B’ye karşı koruma sağlıyor. Aşı, standart aşılama programları kapsamında rutin olarak bebeklere uygulanıyor.

Bask sağlık sistemi Osakidetza’ya göre, süresi geçmiş aşıların “herhangi bir sağlık etkisi veya yan etkiye yol açmadığı” belirtildi.

SİSTEMSEL HATA İDDİALARI

EH Bildu parlamenter grubu, bazı hastaların yalnızca bir değil, iki süresi geçmiş aşı dozu aldığını öne sürerek, sağlık sistemini aşıların son kullanma tarihlerini düzgün takip etmemek ve belirlenen protokollere uymamakla eleştirdi.

Parti, Alava’daki yasama girişiminde, Bask kamu yayıncısı EITB’ye göre, “Osakidetza son kullanma tarihinin izlenebilirliğini takip etmedi ve belirlenen prosedür ve protokollere uymadı,” ifadelerini kullandı.

Süresi geçmiş aşılar, Bask Bölgesi’ndeki 13 entegre sağlık organizasyonunun 12’sinde uygulandı. Bask Bölgesi, İspanya’nın kuzeyinde kendi özerk sağlık sistemine sahip bir bölge.

Bask Sağlık Bakanı Alberto Martinez (Bask Ulusal Partisi-PNV) yaptığı açıklamada, “Her bir vaka eksiksiz şekilde tespit edildi ve ailelerle doğrudan iletişime geçilerek gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler sağlanıyor,” dedi.

Osakidetza, İspanya ulusal ilaç ajansı, Bask Aşı Danışma Kurulu ve aşı üreticisi, etkilenen tüm kişilere tam koruma sağlamak için yeniden aşı yapılmasını tavsiye ediyor.

Sağlık merkezleri çarşamba günü ailelerle iletişime geçmeye ve yeni aşılama randevularını planlamaya başladı.

SON AYLARDA İKİNCİ AŞI TARTIŞMASI

Olay, bölgedeki başka bir aşı skandalından sadece dört ay sonra yaşandı. Eylül 2025’te, Biscay eyaletindeki Santurtzi kasabasında bir çocuk hemşiresine dava açıldı. Hemşire, çocukları aşılıyormuş gibi gösterip aslında aşı şişelerini attığı iddiasıyla yargılanıyor.

Savcılar, bu hemşirenin 2021-2022 yıllarında 400’den fazla çocuğun aşılanmamasına neden olduğunu tahmin ediyor.

İki ayrı olay, Bask sağlık sisteminde aşı uygulama protokolleri ve denetimi konusunda endişe yarattı. Yetkililer ise süresi geçmiş aşıların uygulandığı kişilere herhangi bir sağlık riski oluşturmadığını vurguluyor.