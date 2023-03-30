Jahrein kadar da mı delikanlı olamıyorsunuz? Kendi gibi dinsizlere örnek vasiyet

Hayatı Müslümanlarla ve inananların değerleri ile savaşarak geçen kişilerin cenazelerinin camilerden kaldırılması tepkilere sebep olurken, Jahrein lakaplı sosyal medya kullanıcısı Ahmet Sonuç'tan kendi gibi dinsizlere örnek bir davranış geldi.

Vasiyetini Twitter hesabından paylaşan Jahrein, cenazesine imam katılmamasını, organlarının bağışlanmasını ve bedeninin yakılmasını istedi.

Jahrein'in paylaşımı şöyle:

Ölümümden sonra hiçbir imam vücuduma dokunmasın.

Bu bağlamda cami ve diyanet çalışanları giderlerini ödemeyi de istemiyorum. Medeni ülkelerdeki gibi kilise(yani cami) vergisi gelsin. Müslümanlar ödesin.

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Eğer organlarım bir işe yararsa, organ bağışçısıyım. Gerekeni alsınlar, gerisini yaksınlar. Krematoryum.