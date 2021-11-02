Jahrein ifadeye çağrıldı! Twitch'te milyonlarca dolar kara para aklamışlar

Twitch'in sızdırılan 125 GB'lık verilerinin paylaşılması üzerine bit dolandırıcıları ile iş birliği yapan yaklaşık 2 bin 400 Türk yayıncı olduğu öne sürüldü.

Bu yayıncıların 9 milyon 883 bin dolar kara parayı Twitch üzerinden akladığı iddia edildi.

Suçlarını itiraf ettiler

Dolandırıcılar ile iş birliği yapan bazı yayıncılar, gönderilen bitlerin uzak sunucular tarafından reklam izlenerek elde edildiğini, elde edilen bitleri de anlaşmalı yayıncılara gönderdiklerini, sistemin bu şekilde çalıştığını ve her şeyin yasal olduğunu düşündüklerini itiraf etti.

Konuyu yakından takip eden "Jahrein" kullanıcı adlı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, Twitch yönetimine bu skandalın aydınlatılması çağrısında bulundu ve buna ilişkin #TemizTwitch kampanyasını başlatan yayıncılar arasında yer aldı.

Jahreın ifadeye çağrıldı

Konuyla ilgili televizyon yayınlarında da açıklamalarda bulunan "Jahrein", bilgisine başvurulmak üzere emniyete ifadeye çağrıldı.

KRT TV'de konunun CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin tarafından Meclis gündemine getirildiğini hatırlatarak "Çözümü direkt söylüyorum, MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) böyle yapsın" demişti.