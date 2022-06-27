Gedson Fernandes ile Faslı stoper Romain Saiss'i transfer eden Beşiktaş’ta, yeni transferlerin olup olmayacağını merak ediliyor. Son dakika transfer haberlerine ilişkin açıklama bizzat Ahmet Nur Çebi’den geldi.

Jackson Muleka ve Wout Weghorst Beşiktaş’a transfer olacak mı?

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, forvet transferinde gelinen son durumu açıkladı. Çebi, şu an kimse ile anlaşamadıklarını belirtirken, "Sürekli olarak basında bazı futbolcularla anlaştığımız yer alıyor. Henüz kimse ile anlaşmadık. Jackson Muleka ve Wout Weghorst ile görüşüyoruz ama transfer henüz bitmedi. Görüşmeler tam noktalanacak, menajerler sorun çıkarıyor. Menajerle anlaşıyoruz, bu kez futbolcunun ailesiyle ilgili bir şey oluyor. Bu işler kolay değil" dedi.