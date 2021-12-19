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Medya İzzet Altınmeşe'nin oğlu öldü mü? Ali Murat Altunmeşe kimdir?
Medya

İzzet Altınmeşe'nin oğlu öldü mü? Ali Murat Altunmeşe kimdir?

Türkücü İzzet Altınmeşe'nin büyük oğlu Ali Murat Altunmeşe 42 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Ali Murat Altunmeşe kimdir? Ali Murat Altunmeşe hangi dizilerde oynadı.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 15:13:00 -
İzzet Altınmeşe'nin oğlu öldü mü? Ali Murat Altunmeşe kimdir?

Türkücü İzzet Altınmeşe'nin büyük oğlu Ali Murat Altunmeşe yaşamını yetirdi. 42 yaşındaki oyuncunun yaşamını yitirme sebebi ise açıklanmadı.

İzzet Altınmeşe'nin oğlu öldü mü? Ali Murat Altunmeşe kimdir?

Ali Murat Altunmeşe 20 Nisan 1979'da dünyaya geldi. Tiyatro ve dizilerde oyunculuk yapan Altınmeşe son olarak Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol aldı.

Ali Murat Altunmeşe'nin rol aldığı yapımlar şöyle:

Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

 Ali Baba ve 7 Cüceler

Bir Don Juan Öldürmek

Tiyatro Oyunları

Yaygara 70

İki Efendinin Uşağı

Mevlana’dan Öyküler

Çingeneler Gökyüzünde Yaşar

Kurbanın Kalça Egzersizleri

Sızı

İnsandan Kaçan

Açıl Kafam Açıl

Postacı Piero ile Gece Bekçisi Marcello

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