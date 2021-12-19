İzzet Altınmeşe'nin oğlu öldü mü? Ali Murat Altunmeşe kimdir?
Türkücü İzzet Altınmeşe'nin büyük oğlu Ali Murat Altunmeşe 42 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Ali Murat Altunmeşe kimdir? Ali Murat Altunmeşe hangi dizilerde oynadı.
Türkücü İzzet Altınmeşe'nin büyük oğlu Ali Murat Altunmeşe yaşamını yetirdi. 42 yaşındaki oyuncunun yaşamını yitirme sebebi ise açıklanmadı.
İzzet Altınmeşe'nin oğlu öldü mü? Ali Murat Altunmeşe kimdir?
Ali Murat Altunmeşe 20 Nisan 1979'da dünyaya geldi. Tiyatro ve dizilerde oyunculuk yapan Altınmeşe son olarak Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol aldı.
Ali Murat Altunmeşe'nin rol aldığı yapımlar şöyle:
Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
Ali Baba ve 7 Cüceler
Bir Don Juan Öldürmek
Tiyatro Oyunları
Yaygara 70
İki Efendinin Uşağı
Mevlana’dan Öyküler
Çingeneler Gökyüzünde Yaşar
Kurbanın Kalça Egzersizleri
Sızı
İnsandan Kaçan
Açıl Kafam Açıl
Postacı Piero ile Gece Bekçisi Marcello