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Yerel İzolasyon sırasında yangın çıktı
Yerel

İzolasyon sırasında yangın çıktı

Kocaeli’de izolasyon çalışması yapılan apartman çatısı alevler içinde kaldı. Çatıdaki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 16:16:00 -
İzolasyon sırasında yangın çıktı

Yangın, Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi 904. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki 4 katlı apartmanda gerçekleştirilen izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Dumanların fark edilmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada dumandan etkilenen herhangi birinin olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla kısa sürede yangını söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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