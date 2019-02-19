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İzocam'a ihracat ödülü

İzocam, 2017 yılı İhracat Yıldızları Ödülleri'nde "En Çok İzolasyon Malzemesi İhracatı Yapan Firma" ödülüne layık görüldü - İzocam Genel Direktörü Levent Gökçe:- "Önümüzdeki 5 yıl toplamda 150 milyon doların üzerinde ihracat yapmayı hedefliyoruz"

19 Şubat 2019 Salı 15:22
İzocam'a ihracat ödülü

İSTANBUL (AA) - İzocam, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) tarafından verilen 2017 yılı İhracat Yıldızları Ödülleri'nde bu yıl da ödüle layık görüldü.

İzocam'dan yapılan açıklamaya göre, İzocam, 2017 yılında gerçekleştirdiği ihracat hacmi ile "En Çok İzolasyon Malzemesi İhracatı Yapan Firma" unvanını kazandı.

İzocam, dış pazarlara yönelik toplam 130 bine tona ulaşan mineral yün kapasitesinin yanı sıra artan üretim kapasiteleriyle de esnek üretim ve zamanında teslim imkanları sunuyor. Bugüne kadar 100’ü aşkın ülkede çözümler sunan İzocam, 20 yerleşik bayisi ile ihracat faaliyetlerine devam ediyor.

İhracat yapılan bölgelerin başında Türk Cumhuriyetler, Afrika, Balkanlar, Asya ve Orta Doğu gelirken, ağırlıklı olarak bina ve sanayide kullanılan yalıtım ürünlerinin ihracatını gerçekleştiren İzocam, bu ürünlerin dışında ayrıca iklimlendirme sektörüne yönelik ürünlerin de ihracatını yapıyor.

- "İhracatımız 2018’de yüzde 32,8 arttı"


Açıklamada görüşlerine yer verilen İzocam Genel Direktörü Levent Gökçe, İzocam olarak sadece Türkiye’de değil, Orta Doğu ve Balkanlarda da yalıtım sektörünün öncü firmaları arasında yer aldıklarını aktardı.

2017 yılı İhracat Yıldızları Ödülleri’nde "En Çok İzolasyon Malzemesi İhracatı Yapan Firma" olarak ödül almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Gökçe, şunları kaydetti:

"İhracatımız 2018’de de bir önceki yıla kıyasla TL bazında yüzde 32,8, dolar bazında ise yüzde 6 arttı. Son 5 yılda ihracattan elde ettiğimiz satış geliri 160 milyon doları buldu. Önümüzdeki 5 yıl toplamda 150 milyon doların üzerinde ihracat yapmayı hedefliyoruz."


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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:22
  1. İzocam
  2. Levent Gökçe

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