İznik'teki Bazilikadan 2 bin yıllık beddua bulundu!
İznik'teki Bazilikadan 2 bin yıllık beddua bulundu!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bursa'nın İznik ilçesinde, gölün 20 metre açığında su altından çıkarılan bazilika ve eserleri ziyarete açıldı. Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo'nun Birinci Konsil'in 1700. yılı nedeniyle 28-30 Kasım'da ziyaret etmesi beklenen bazilikadan çıkarılan mermer stel üzerindeki 2 bin yıllık beddua mesajı dikkat çekti.

Bursa'nın tarihi zenginliklerinden İznik, göl sularının altından çıkan bazilika ile dünya ve yerli turistlerin odağı haline geldi. Göl kıyısından 20 metre açıkta, 1,5-2 metre derinlikte keşfedilen bazilika, ziyarete açıldıktan sonra büyük ilgi görmeye başladı.

PAPALIK ZİYARETİ BEKLENİYOR

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, Birinci Konsil'in 1700. yıl dönümü münasebetiyle 28-30 Kasım tarihleri arasında İznik'i ziyaret etmesi bekleniyor. Bu önemli ziyaret öncesinde halka açılan bazilika adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

MEZAR STELİNDEKİ KORKUTUCUMESAJ

Bazilika kazılarında çıkarılan eserler ilk kez sergilenirken, bunlardan biri olan Aurelia Theodote Diogenes'in Mezar Steli büyük merak uyandırdı. MS. 3. yüzyılda öldürülen bir anne ve kızına ait mezarı işaret eden stel üzerinde, 2 bin yıllık ilginç bir beddua yazıyor:

"Eğer kimse bu mezarı kirletirse, yargı gününde yaradana hesap verecekler. Elveda, Yoldan Geçenler."

Van'dan gelerek bazilikayı ziyaret eden Mustafa Yıldırım, haberi basından takip ettiklerini belirterek, "Papa da buraya gelecekmiş ve 1700. yıl konsili gerçekleşmiş burada. İznik Gölü ve tarihi gerçekten eşsizmiş" ifadelerini kullandı.

Kazı başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin yönetimindeki çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

 

