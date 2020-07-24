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Aktüel

İznik'te sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-07-24 18:17:54 -
İznik'te sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde çıkan yangında 60 dönüm sazlık alan zarar gördü.

İlçeye bağlı kırsal Çakırca Mahallesi'nde çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle sazlık alana sıçrayan alevlere, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederken, vatandaşlar da su tankerleriyle çalışmalara destek verdi.

Sazlık yangını, bölgedeki meyve bahçeleri ve arı kovanlarına ulaşmadan söndürüldü.

Yangında yaklaşık 60 dönüm sazlık alanda zarar meydana geldi.

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