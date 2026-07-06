İznik'te çöp tesisi yangını ormana sıçradı: Çiftçiler traktörle seferber oldu

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Elbeyli Mahallesi'ndeki çöp depolama tesisinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki orman ve makilik alana sıçradı. Alevler genişleyince ekipler karadan ve havadan yoğun bir müdahale başlattı.

Çöp tesisinde çıkan yangın ormanı sardı

Yangın, çöp depolama tesisinde başladı ve kısa sürede kontrol dışına çıktı. Alevler çevredeki orman ve makilik alana yayılınca tehlike hızla büyüdü.

Ateş, ormanlık alan için ciddi bir tehdide dönüştü. Ekipler, alevlerin daha geniş bir araziye ulaşmasını engellemek için zamanla yarıştı.

Karadan seferberlik: İtfaiye ve arazözler sahada

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gitti. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve orman işletme ekipleri de alevlere karadan müdahale etti.

Ekipler, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için yoğun mücadele verdi. Kritik hatlarda arazözler alevleri geriletmeye çalıştı.

Çiftçiler traktörleriyle yangına koştu

Tarlalarını ve ormanlarını korumak isteyen çiftçiler, traktörleriyle ekiplere destek verdi. Bölgede sivil dayanışma sahaya damga vurdu.

Bazı çiftçiler su tankerleriyle söndürme çalışmalarına doğrudan katıldı. Bir kısmı ise traktörleriyle yangın hattına art arda su taşıdı.

Havadan destek: Helikopterler peş peşe sorti yaptı

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme helikopterleri, peş peşe sortilerle sahaya geldi. Helikopterler, alevlerin ilerleyişini durdurmak için kritik noktalara su bıraktı.

Havadan yapılan su bırakma manevraları, karadaki ekiplerin işini kolaylaştırdı. Sortiler kısa aralıklarla sürdü.

Karadan ve havadan koordineli mücadele

Karadaki yoğun çalışmalara havadan verilen destek eklendi. İki koldan süren müdahale, ekiplerin alevlere karşı elini güçlendirdi.

İtfaiye, arazöz, orman işletme ekipleri ve çiftçilerin traktörleri aynı sahada buluştu. Söndürme çalışmaları koordineli biçimde sürdü.

Sık Sorulan Sorular

Yangın nerede çıktı? Yangın, Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Elbeyli Mahallesi'ndeki çöp depolama tesisinde başladı.

Yangın nasıl büyüdü? Alevler kısa sürede çevredeki orman ve makilik alana sıçradı.

Kimler müdahale etti? İtfaiye ekipleri, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve orman işletme ekipleri karadan; yangın söndürme helikopterleri havadan müdahale etti. Çiftçiler de traktörleriyle destek verdi.