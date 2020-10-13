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Aktüel İznik Gölü'ndeki çekilmeye dikkati çekmek için sahilde toplandılar
Aktüel

İznik Gölü'ndeki çekilmeye dikkati çekmek için sahilde toplandılar

Yeniakit Publisher
2020-10-13 18:58:24 -
İznik Gölü'ndeki çekilmeye dikkati çekmek için sahilde toplandılar

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde motosiklet kulübü üyesi 40 kişi, İznik Gölü'nün, yan yana sıralanan 40 kişi mesafesinde çekildiğine dikkati çekmek için Orhangazi sahilinde bir araya geldi.

Yayan girdikleri sahilde gölün çekildiği noktaya kadar yan yana dizilen kulüp üyeleri, sayım yaptı.

Orhangazi Motosiklet Kulübü Derneği Başkanı Yalçın Kaynak, gazetecilere yaptığı açıklamada, İznik Gölü'ndeki çekilmenin dikkati çekici boyutta olduğunu, buna önlem alınmasını istedi.

Kaynak, "İznik Gölü başta olmak üzere göllerimiz kuruyor. Biz motosiklet tutkunları gölümüzün kurumasına seyirci kalmak istemiyoruz. Ülkemizin dört bir yanına bu korkunç gelişmeyi duyurup herkesi İznik Gölü etrafına toplamaya hazırız. Yetkililerin, İznik Gölü'nü kurtarmak için gerekli çalışmaları yapmasını bekliyoruz. Yoksa yarın çocuklarımızın yüzüne bakamayız." ifadelerini kullandı.

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