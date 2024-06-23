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Yaşam İznik Gölü'nde jet ski faciası
Yaşam

İznik Gölü'nde jet ski faciası

Yeniakit Publisher
2024-06-23 21:32:00 -

Bursa'da İznik Gölü'nde jet skiyle gezintiye çıkan genç kız, hayatını kaybetti.

İznik Gölü'ne gezmeye gelen Kübra Özdemir (25), erkek arkadaşıyla birlikte jet skiye bindi. Bindikleri jet skiyle tur attıkları sırada genç kız, dengesini kaybederek suya düştü. Biranda ne olduğunu anlayamayan erkek arkadaşı, durup geri baktığında kız arkadaşını suyun üzerinde göremedi. Ne olduğuna anlam veremeyen genç, durumu sahildeki güvenlik ekiplerine bildirdi. Cankurtaran ve arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Özdemir’in düştüğü yerde arama çalışmaları başlatan ekipler, genç kızın yerini tespit edince hemen suya atladı. Sudan çıkarılan genç kızı kalp masajı yaparak hayata döndürmek için seferber olan ekiplerin mücadelesi ise kameraya yansıdı. Hastaneye kaldırılan Özdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA

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