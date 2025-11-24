İzni verdi mi? Nvidia'nın Çin'e çip satışları: Trump aldığı kilit karar sonrası sürecin önünü açacak!

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Başkan Donald Trump’ın Nvidia’nın gelişmiş H200 çiplerini Çin’e satmasına izin verip vermeyeceğine bizzat karar vereceğini belirtti. Bu açıklama, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret müzakerelerinin Brüksel’de devam ettiği sırada geldi.

Avrupa’dan konuşan Lutnick, Nvidia kararının "doğrudan Donald Trump’ın masasında" olduğunu ifade etti. Başkan, satışları destekleyen Nvidia CEO’su Jensen Huang da dahil olmak üzere çeşitli danışmanlarından gelen görüşleri değerlendiriyor.

Lutnick şöyle konuştu: "Çin’in Amerikan teknolojisini kullanmasına izin vermek veya yapay zeka yarışında ayrı ayrı rekabet etmek arasında bir seçim yapacak. Bu konuda nasıl ilerlememiz gerektiğine o karar verecek ve biz de onun kararını uygulayacağız."

Ticaret Bakanı, sözlü savunmalara katıldıktan sonra Yüksek Mahkeme’nin tarifelerin uygulanması için Uluslararası Ekonomik Acil Durum Yetkileri Yasası’nın (IEEPA) kullanımını destekleyeceğine dair güvenini dile getirdi. "O gün, bizim ve başkanın bu IEEPA tarifeleri konusunda başarılı olacağına dair çok emin bir şekilde ayrıldım" dedi.

Lutnick, mahkemenin yönetim aleyhine karar vermesi durumunda bile, başkanın tarifeleri uygulamak için 232, 301 ve 338 numaralı bölümler dahil "birçok başka yetkisi" olduğunu vurguladı.

Devam eden AB-ABD ticaret görüşmeleriyle ilgili olarak Lutnick, AB ile yapılan görüşmelerde "her şeyin masada olduğunu" belirtti. AB’yi "450 milyon nüfuslu ve 20 trilyon dolarlık ekonomiye sahip harika bir ortak" olarak nitelendirdi.

Müzakereler, AB’nin Amerikan teknoloji şirketlerini desteklemek için dijital düzenlemelerini yeniden gözden geçirmesi, ABD’nin ise çelik ve alüminyum tarifeleri konusunda tavizler vermesi potansiyelini içeriyor.

Lutnick şunları söyledi: "AB’nin dijital şirketlerimizi anlaması çok önemli. Teknoloji şirketlerinin veri merkezlerine trilyonlarca dolar yatırım yaptığı ABD’nin aksine, AB aynı düzeyde yatırım almıyor."



Lutnick, Avrupalı düzenleyicilerin "düzenleyici baskılarını hafifletmeleri" durumunda, Amerikan şirketlerinin Avrupa’da veri merkezleri inşa edebileceğini ve ABD teknoloji şirketlerinden "yüzlerce milyar, muhtemelen 1 trilyon dolar yatırım" getirebileceğini öne sürdü.

Ticaret Bakanı ayrıca Trump yönetiminin uygun fiyatlara odaklandığını vurguladı. Gelirleri artırmak için çalışırken, tüketici ortamında uygun fiyatları sağlamak için "her satırı incelediklerini" belirtti.