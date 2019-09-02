İzne gelen asker, bir gün önce satışa çıkardığı motosikletiyle kazada öldü

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu biri uzman erbaş, 2 kişi hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden sürücülerden İsmail Koyutürk’ün İzmir’de sözleşmeli uzman erbaş olarak görev yaptığı ve hayatını kaybettiği günden 1 gün önce kazada kullandığı motosikletini satışa çıkardığı öğrenildi.Yürek burkan kazada Koyutürk’ün, izne geldiği memleketinden bugün görev yerine dönmeye hazırlandığı bilgisi ise acıyı ikiye katladı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün saat 13.00 sıralarında Yalvaç- Senirkent karayolu üzerindeki Akköprü mevkiinde meydana geldi. İsmail Koyutürk (24) idaresindeki 15 RA 596 plakalı motosiklet ile Süleyman İnci (57) yönetimindeki 34 UH 0405 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Koyutürk olay yerinde, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen otomobil sürücüsü İnci de sevk edildiği Yalvaç Devlet Hastanesi’ndeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Motosikletini kazadan 1 gün önce satışa çıkarmıştı

Kazada can veren motosiklet sürücüsü Koyutürk’ün, ölümünün ardından yürek burkan gerçek ortaya çıktı. Koyutürk’ün İzmir’de sözleşmeli uzman erbaş olarak görev yaptığı, memleketi Yalvaç’a bağlı Mısırlı köyüne izne geldiği ve bugün için görev yerine dönmeye hazırlandığı öğrenildi.

Koyutürk’ün kullandığı motosikletini ise kazadan 1 gün önce (30 Ağustos) Facebook üzerinden satışa çıkardığı öğrenilirken, bu durum yürek burkan acıyı ise ikiye katladı.

Askeri tören düzenlenecek

Mısırlı köyü muhtarı İrfan Altunbaş, İsmail Koyutürk’ün yarın öğle vakti askeri törenle köyde toprağa verileceğini söyledi.