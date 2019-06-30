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İzne ayrılan çobanın yerine geçen şahıs öldürüldü

Van'da izne ayrılan çobanın yerine bir kişi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce öldürüldü.

30 Haziran 2019 Pazar 14:33
İzne ayrılan çobanın yerine geçen şahıs öldürüldü

Van’ın Çatak ilçesinde izne ayrılan çobanın yerine koyunları otlatan şahıs vurularak öldürüldü.

Alınan bilgilere göre olay, bugün ilçenin Andiçen mezrası kırsalında meydana geldi. 2 günlük izne ayrılan çobanın yerine koyunları otlatan C.L., kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla vuruldu. C.L. olay yerinde hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 14:33
  1. Van
  2. çoban

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