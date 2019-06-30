İzne ayrılan çobanın yerine geçen şahıs öldürüldü Van'da izne ayrılan çobanın yerine bir kişi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce öldürüldü.

Van’ın Çatak ilçesinde izne ayrılan çobanın yerine koyunları otlatan şahıs vurularak öldürüldü. Alınan bilgilere göre olay, bugün ilçenin Andiçen mezrası kırsalında meydana geldi. 2 günlük izne ayrılan çobanın yerine koyunları otlatan C.L., kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla vuruldu. C.L. olay yerinde hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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