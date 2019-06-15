İzmit’teki parklarda olumsuzluğa izin yok

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin muhtelif yerlerindeki park ve yeşil alanlardaki eksikler giderilerek vatandaşların kullanımına sunuyor.

Kent genelindeki çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki bütün parkların elden geçirdi. Çalışma ile parklardaki kırık basket potaları, fileler, oyun aletleri yenilenerek bütün eksikler giderildi. Ekipler ayrıca Cumhuriyet Çocuk Parkında da yenileme çalışması yaptı. Çalışma ile parkta bulunan amfide, sulama sistemlerindeki, sert zeminlerdeki bozulmalar giderildi.

Bu arada İzmit Belediyesi ekiplerince havaların ısınmasıyla birlikte mahalle ve köylerde birkaç ay önce dikilen ağaçların sulaması da yapıldı. İlgililer, fidanların kurumaması için sulamanın belirli aralıklarla sürdürüleceğini söylediler.