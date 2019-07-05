0553 313 94 23

İzmit’te tehlike saçan ağaca müdahale

İzmit Belediyesi ekiplerince, devrilme riski bulunan ağaç kesilerek oluşturduğu tehlike ortadan kaldırıldı.

05 Temmuz 2019 Cuma 12:46
İzmit’te tehlike saçan ağaca müdahale

İzmit Belediyesi ekiplerince, devrilme riski bulunan ağaç kesilerek oluşturduğu tehlike ortadan kaldırıldı.


İzmit Belediyesi ekipleri tarafından Kemal Paşa Mahallesi Eski Postane Sokak’tadengesi bozulduğu için hergeçen yıl gövdesi yola daha fazla yatmış insan ve çevre sağlığını tehdit edenağacı keserek olası bir facianın önüne geçildi. Belediye yetkilileri, her gün çok sayıda araç ve insanın geçtiği yan yatmış tehlike oluşturan ağaç ile ilgili Orman İşletme Müdürlüğü’ne başvurarak görüş istedi. Orman İşletme Müdürlüğü’nün söz konusu ağacın gerekli güvenlik tedbirleri alınarak kesilmesinde bir sakınca olmadığına dair yazısı üzerine İzmit Belediyesi ekipleri gerekli önlemleri alarakağacın kesimini gerçekleştirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 12:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaymakam Özdemir, Kur’an kursunda incelemelerde bulundu
    1. Kaymakam Özdemir, Kur’an kursunda..
    2. İtalyan ekibi Genoa, Sinan Gümüş’ü..
    3. Uyuşturucu tacirleri, yunuslardan..
    4. Asimder’den Vali Bilmez’e teşekkür
    5. "Süper Lig'de kalıcı olacağız"
    6. Ödemiş Kent Konseyi, çalışmalarına..
    7. Malatya'da patlayıcı yüklü otomobilin..
    8. Karabük’te trafiğe kayıtlı araç 66 bin..
    9. Başkan Öner Başbağlar katliamını..
    10. İsmail Balaban Kırkpınar’da üçüncü kez..
    11. Eyüpsultan’da yaz okulları şenlikle..
    12. İncirliova Belediyesi Yaz Spor..
    13. İlk hacı kafilesi kutsal topraklara..
    14. MKE Ankaragücü'nün genç kalecisi..
    15. (Özel)Çatıda kurduğu sera ile 10..
    16. Gaziantep’in meşhur lezzetleri..
    17. Finansal Kurumlar Birliği 7. Olağan..
    18. TMO Genel Müdürü Güldal’dan, Başkan..
    19. Ormanlık alana ekilmiş 512 kök hint..
    20. Sanat ile ahşap sergide buluştu
    21. Turkcell Bilişim 500’den ödülle döndü
    22. Bakan Dönmez: "İleri teknoloji..
    23. Tramvay artık OMÜ kampüsünde
    24. "Srebrenitsa soykırımı ile ilgili..
    25. "Burun estetiği operasyonu yazın..
    26. Zırhlı Birliklerde yemin töreni
    27. Almanya’da 5G teknolojisi kullanıma..
    28. Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    29. Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni zırhlı..
    30. Güneşin zararlı etkileri hakkında..
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"