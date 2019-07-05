İzmit’te tehlike saçan ağaca müdahale

İzmit Belediyesi ekiplerince, devrilme riski bulunan ağaç kesilerek oluşturduğu tehlike ortadan kaldırıldı.

İzmit Belediyesi ekipleri tarafından Kemal Paşa Mahallesi Eski Postane Sokak’tadengesi bozulduğu için hergeçen yıl gövdesi yola daha fazla yatmış insan ve çevre sağlığını tehdit edenağacı keserek olası bir facianın önüne geçildi. Belediye yetkilileri, her gün çok sayıda araç ve insanın geçtiği yan yatmış tehlike oluşturan ağaç ile ilgili Orman İşletme Müdürlüğü’ne başvurarak görüş istedi. Orman İşletme Müdürlüğü’nün söz konusu ağacın gerekli güvenlik tedbirleri alınarak kesilmesinde bir sakınca olmadığına dair yazısı üzerine İzmit Belediyesi ekipleri gerekli önlemleri alarakağacın kesimini gerçekleştirdi.